Újabb ex-Barca játékos folytathatja Miamiban

Sergio Busquets és Lionel Messi után újabb ex-Barca játékost igazolhat az Inter Miami Jordi Alba személyében.

Cesár Luis Merlo információi szerint közel a megállapodás Jordi Alba és az Inter Miami között. David Beckham csapata már leigazolta Lionel Messit és Sergio Busquetset is és a pletykák szerint akr Luis Suárez is csatlakozhat majd hozzájuk.



A Miaminak nincs jó szezonja, a keleti főcsoport utolsó helyén áll, 21 mérkőzésen öt győzelmet aratott a csapat, emellett három döntetlenje van és 13 veresége. Alba 2012 nyarán csatlakozott a Barcához, 459 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, ezeken 27 gólt szerzett és 99 gólpasszt osztott ki. Hat alkalommal nyerte meg a spanyol bajnokságot, egyszer pedig a BL-tófeát is magasba emelhette. Idén nyáron lejárt a szerződése, így ingyen távozik.