Újabb érdekességek derültek ki az ellopott Premier League-trófea részei kapcsán

Kétéves a sztori, ám még mindig van új a nap alatt.

Arról mi is írtunk korábban, hogy egy belgiumi bemutatón ellopták a Premier League trófeájának egyes részeit, ám most egyéb részleteket is elárultak.

Egyrészt, a tolvajok csak felkapták a táskát, azt sem tudták, mi van benne. Másrészt, mivel ez már két éve volt, az angol bajnokság vezetői azt hitték, el lehet tusolni, el lehet hallgatni ezt az esetet.

Harmadrészt, az ellopott relikviarészek már be vannak olvasztva. Negyedrészt, amint ez megtörtént, azonnal újracsináltatták a kupát, melyből minden évben kettő készül.