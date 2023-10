Újabb csapás a Manchester Unitednek: kiesett a középpálya oszlopos tagja

A Manchester Unitedet újabb nagy veszteség érte, miután a klub megerősítette, hogy Casemiro nem léphet pályára szombaton a Sheffield United ellen.

Csütörtökön hozta nyilvánosságra a Vörös Ördögök honlapja, hogy Casemiro nem lesz bevethető a hétvégi Sheffield United elleni bajnokin, miután kisebb sérülést szenvedett a brazil válogatottnál. A középpályást a Venezuela elleni 1-1-re végződő világbajnoki-kvalifikáción kellett lecserélni.

A biztonség kedvéért a Manchester United orvosi stábja azt javasolta, hogy halassza el visszatérését. Casemiro az FC Köbenhavn elleni UEFA Bajnokok Ligája mérkőzést is kihagyja hétközben, mivel az előző fordulóban, a Galatasaray ellen kiállították. A 31 esztendős brazil középpályásnak így másfél hete lesz a teljes felépülésre, hogy újra hadrendbe álljon.

De jó hírek is érkeztek a Manchester United szimpatizánsoknak: Sergio Reguilon, Sofyan Amrabat, Raphael Varane és Jonny Evans mind részt vettek a csütörtöki edzésen, annak ellenére, hogy a közelmúltban sérülésekkel küszködtek. A keretből még továbbra is hiányzik Luke Shaw, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Aaron Wan-Bissaka and Amad Diallo.