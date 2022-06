Újabb Chelsea-játékos kerülhet Milánóba

Az olasz bajnok vinné a marokkói középpályást.

Sajtóértesülések szerint két szezon után távozhat a Chelsea-től Hakim Ziyech, aki az olasz bajnok AC Milanban folytathatja pályafutását.

A Sky Sport azt írja, a marokkói válogatott középpályás évi 5 millió fontos fizetést kapna a piros-feketéknél.

Fabrizio Romano arról számolt be, hogy Ziyech képviselői már találkoztak is a Milan vezetőivel, a játékos pedig közölte távozási szándékát Tomas Tuchel menedzserrel és a londoni kékek vezetésével, akik hajlandóak is elengedni a 29 éves futballistát.

Ziyech 2020 nyarán szerződött az Ajaxtól a Chelsea-hez, az elmúlt két Premier League-szezonban egyaránt 23-23 találkozón kapott lehetőséget, összesen 83 tétmeccsen szerepelt eddig a csapatban, amelyeken 14 gólt lőtt és 10 gólpasszt osztott ki.

