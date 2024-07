Újabb bombaigazolás Nyíregyházán

Úgy tűnik, a szabolcsi városban egyre komolyabban veszik a futsalt.

Sorra jelenti be új igazolásait a nyíregyházi futsalcsapat, ám ezúttal talán az idei nyár egyik legnagyobb átigazolását adták hírül.

Rafinha 2017-től ezidáig az MVFC Berettyóújfalu játékosa volt, melyben 213 mérkőzésen lépett pályára és 124 gólt szerzett, nyert bajnokságot és Magyar Kupát, valamint Bajnokok Ligája-tapasztalattal is rendelkezik. A 28 éves kiválóság idén megkapta a magyar állampolgárságot, így a bajnokságban is magyarnak számít, valamint bemutatkozott már a válogatottunkban is - írja mindezt a klub hivatalos oldalán.

Nehéz döntést hoztam azzal, hogy csapatot váltok, de új kihívásra vágytam. Imponált, hogy a nyíregyházi klub mindenáron győzni akar, folyamatosan a fejlődésre törekszik. Motivált vagyok, hogy a részese lehetek ennek. A következő szezonban szeretném a csapatot és a csapattársaimat segíteni a célok elérésében, azt akarom, hogy bajnoki címért és Magyar Kupa-győzelemért játszhassunk!

- mondta el a szabolcsiak új igazolása.