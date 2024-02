Újabb Bayern-blama: Bochumban is pont nélkül maradt a bajor sztárcsapat

Kitelt Thomas Tuchel – és segítője, Lőw Zsolt – ideje a német rekordbajnoknál?

A Bayern München 3–2-es vereséget szenvedett a Bochum vendégeként a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Nem sokkal a hármas sípszót követően napvilágot is látott a hír, hogy nagy bajban van a rekordbajnok vezetőedzője, Thomas Tuchel – akinek a segítője Lőw Zsolt –, hamarosan belső megbeszélések keretében döntenek a sorsáról.

A múlt hétvégi „aranycsatán”, majd szerdán a Bajnokok Ligájában elszenvedett vereséget Bochumban szerette volna jóvátenni a Bayern München.

Jól is kezdett a címvédő, Jamal Misuala már a 14. percben pazar gólt lőtt a rövid felsőbe (0–1).

A mostanra mondhatni megszokott, az új Bundesliga-befektető elleni szurkolói tiltakozás okozta kényszerszünet után aztán egalizált a hazai csapat: a 38. minutumban egy gyors kontra végén Aszano Takuma juttatta az alsó sarkokba a labdát (1–1).

Ám nem állt le a Bochum, amely előnnyel vonulhatott a szünetre, köszönhetően Kevin Schlotterbeck 44. percben szerzett fejesgóljának (2–1).

A második játékrészben próbált egyenlíteni a Bayern, de inkább csak a szenvedés jellemezte a játékát. A 78. minutumban pedig gyakorlatilag megpecsételődött a német rekordbajnok sorsa, miután egy beívelést követően Upamecano lekönyökölte le ellenfelét a tizenhatoson belül – a játékvezető második sárga lappal kiállította a védőt, a hazai csapatnak pedig büntetőt ítélt, amit Kevin Stöger értékesített (3–1).

A bajorok emberhátrányban is mentek előre, több helyzetet is kialakítottak, ám csak a szépítésre futotta erejükből – Harry Kane a 87. percben közelről talált be (3–2).

A címvédő hátránya immár nyolc pont a listavezető Lverekusen mögött.

Thomas Tuchel vezetőedzőnek ez volt a 11. veresége a 44. Bayern-tétmeccsén; a német sajtó szerint korántsem lenne meglepetés, ha a Bajnokok Ligája-győztes német szakvezetőnek – akinek a segítője Lőw Zsolt – hamarosan megköszönnék a munkáját a rekordbajnoknál.

A Bayern München sportigazgatója a vasárnapi bajnoki előtt úgy fogalmazott, hogy nyerni kell Bochumban és akkor véget érnek a Tuchel jövőjét firtató pletykák.

Nem sokkal a hármas sípszót követően azonban már napvilágot látott a hír, hogy belső megbeszéléseket tartanak az FC Bayernnél és hamarosan döntenek a vezetőedző jövőjéről...