Újabb angol bajnoki marad el

A vasárnap 13 órára kitűzött Burnley - Fulham mérkőzés nem kerül megrendezésre, jelentette be hivatalos közleményben a vendég csapat, amelyben több koronavírus-fertőzöttet regisztráltak.

A Premier League a Fulhammel és annak orvosi stábjával való megbeszélések után döntötte el, hogy elhalasztják a mérkőzést.

We can confirm that tomorrow’s away fixture at Burnley has been postponed.#FFC