Új tulajdonossal vág neki a szezon hajrájának a West Brom

Nem volt ok a bizakodásra az angol másodosztályban szereplő West Bromwich Albion háza táján az új évre fordulva, ugyanis a klub által felhalmozott adósság nagy problémákat vetített előre. Ennek ellenére a pályán egészen jól teljesítettek, még a legnehezebb időszakban is élt a remény a feljutásra és ezzel a pénzügyek rendbetételére.

Februárban azonban megszületett a megállapodás és a kínai tulajdonos egy amerikai üzletembernek, Shilen Patelnek adta el a többségi tulajdonrészét. Így már nincs akkora nyomás a sandwellieken, hogy mindenáron fel kellene jutni. Persze miért is ne álmodozhatnának erről a szurkolók, meg persze az új tulajdonos is, akinek a tartozások miatt kétségtelenül nehezebb dolga lesz a klub élén, ha elmarad az osztályváltás.





A The Athletic információi szerint Patel mindössze 10,5 millió fontért kapta meg a WBA többségi tulajdonjogát, és ezt három részletben kell kifizetnie. Ezen felül a szerződésben van egy úgynevezett „feljutási záradék”, amely alapján, ha a következő évek során a Premier League-be kerül a sandwelli klub, akkor 2 és 18 millió font közötti összeg jár még Lajnak.

A klub anyagi helyzetét tisztán megmutatja, hogy amióta a spanyol szakember 2022 októberében leült a kispadra, összesen hat játékost szerződtetett a klub. Négyet kölcsönvettek, kettőt pedig ingyen, átigazolási díj fizetése nélkül szereztek meg. Előtte sem szórták a pénzt, a korábbi három átigazolási időszak során is mindössze tízmillió fontot költöttek játékosokra.

Könnyen tud egy klub egyetlen idény alatt mind a pályán, mind azon kívül a normálisnak tűnő állapotból a nagy baj felé sodródni. Azt megtanulhatták a sandwelliek, hogy milyen is az, ha közeledik a vész, de talán most kaptak egy olyan tulajdonost, aki nem csak ígérget, hanem teljesít is.

Forrás: bunteto.com