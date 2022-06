Új tulajdonosa van az AC Milannak!

RedBird Capital Partners enters into agreement with Elliott Advisors to acquire AC Milan ➡️ https://t.co/W1YQr6GIxG



RedBird Capital Partners sottoscrive un accordo con Elliott Advisors per l’acquisizione di AC Milan ➡️ https://t.co/MB0JQRMKWy

#SempreMilan pic.twitter.com/Ri055vyggh