Hivatalos oldalán jelentette be a klub.

Lamine Yamal 19-esben lép pályára.

Az FC Barcelona hivatalos oldalán jelentette be, hogy Lamine Yamal 27-esről, a válogatottban már megszokott 19-esre váltja mezszámát a csapatnál. Korábban a spanyol sajtóban a legendás 10-es és a 17-es szám is képben volt, a Barcelona most tiszta vizet öntött a pohárba.