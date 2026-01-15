Új korszak, új kihívások: mit érhet el a magyar válogatott az Eb-n, és hol lehet benne fogadói érték?

A 2026-os Európa-bajnokság a magyar válogatott számára egyértelműen új korszakot jelent: a közelmúltban Lékai Mátét, Ancsin Gábort és Balogh Zsoltot is elbúcsúztatták a nemzeti csapattól, Mikler Roland pedig nem tagja az Eb-re utazó keretnek. Chema Rodríguez dolgát ráadásul sérülések is nehezítik: sem Bánhidi Bence, sem Krakovszki Zsolt nem tarthat a csapattal a tornára sérülés miatt.

A keret különlegessége, hogy a világversenyre készülő válogatottban szokatlanul sok a légiós, ritka, hogy többen játszanának külföldön, mint itthon. Ez viszont kifejezetten biztató jel: a csapat meghatározó tagjai a német, francia vagy spanyol élvonalban, illetve a Bajnokok Ligájában edződnek hétről hétre, ami sokat számíthat a tornán is.

A magyar válogatott mérkőzései:

01.16. péntek, 20:30– Magyarország–Lengyelország: Rögtön élesben kezdünk: a lengyelek fizikális kézilabdája kemény párharcokat és sok kontaktot ígér, így a nyitány inkább türelemjáték lehet, mint rohanó gólparádé.

01.18. vasárnap, 20:30 – Olaszország–Magyarország: Az olaszok ellen könnyű rossz ritmust fogni: a gyors 1 az 1 elleni játékuk és a nyitottabb védekezésük szétszórhatja a támadást, ezért itt kulcskérdés lesz a fegyelmezett labdajáratás és a gyors visszarendeződés.

01.20. kedd, 20:30 – Magyarország–Izland: A csoport zárása a legnagyobb falat: Izland tempója és könyörtelen lerohanásai ellen csak kontrollált játékkal és stabil védekezéssel lehet meccsben maradni – ez könnyen a csoporthelyezésekről döntő rangadóvá válhat.

Az aktuális forma

A magyar válogatott magabiztos selejtezősorozattal kvalifikálta magát a 2026-os Eb-re: a kijutás matematikailag is biztossá vált a Szlovákia elleni 39–24-es fölényes győzelemmel már tavaly májusban. A felkészülés megmutatta, hogy támadásban bőven van potenciál: a románok ellen a válogatott 33 gólig jutott, majd egy zártkapus meccsen 40-ig is elment (40–34). Ugyanakkor a védekezés stabilitása és főként a kapusteljesítmény hullámzása továbbra is kulcskérdés – ha működik a védekezés és jönnek a védések, jöhet egy kontrolláltabb meccskép, ha nem, akkor hajlamos a csapat belemenni egy adok-kapok játékba.

Fogadói szemmel adja magát:

Az Over-irány (összgól / csapatgól) sok esetben logikusabb, mint egy szűk hendikep – főleg, ha a meccs képe tempósnak ígérkezik.

Élőben az első 8–10 perc kulcsfontosságú: ha a kapusok nem találnak ritmust, a találkozó könnyen „elszalad” gólfesztivál irányába; ha viszont jönnek a védések, értelmet nyerhet a kontrolláltabb, szorosabb forgatókönyv.

Mire figyeljünk a magyarok nyitómeccsén?

A lengyelek fizikálisak, pozíciós játékban erősek, és különösen veszélyesek beállóban; a magyar válogatott akkor kerülhet fölénybe, ha az irányító jól diktálja a játék tempóját, a beállósok pedig a hatoson belül képesek helyzeteket, kiállításokat kiharcolni. Emellett a stabil kapusteljesítménnyel a lengyel támadások sokkal nehezebben találhatják meg a lendületet, egy hullámzó nap esetén viszont gyorsan kinyílhat a gólcsap.

Miért lehet kulcsszereplő a fogadási piacokon Imre Bence?

Imre Bence olyan szélsőprofil, amire lehet építeni egy meccstervet: lerohanásból és szélről is veszélyes, és heteseket is magas hatékonysággal képes értékesíteni. Egy fizikális nyitómérkőzésen különösen sokat számít a szélsők hidegvére, hiszen amikor belül zár a fal, a kiforgatott labdákból jönnek a tiszta, gyors befejezések. Fontos ugyanakkor, hogy Imre szereplését az elmúlt hetekben sérülés is befolyásolta, ezért a meccsnapig érdemes figyelni a friss híreket.

Outright fókusz: magyar opciók az Eb-re

Ha nem csak egyetlen meccsben gondolkodsz, az Eb-re szóló outright piacok jó lehetőséget nyújtanak arra, hogyan látja a piac a magyar válogatott esélyeit. A Tippmixpro kínálatában külön szerepel a nagy cél, a Top 6-ba kerülés, valamint az F-csoportos teljesítmény is: pontokra és gólokra is lehet tippelni a csoportban mutatott teljesítmény kapcsán. Emellett kifejezetten szórakoztató és követhető extra a két magyar játékos-párharc is, ahol az Eb összgóltermését hasonlíthatod össze (Fazekas–Rosta), illetve egy átlövő párharcot is találsz (Szita–Ilic). A teljes kínálat és az aktuális oddsok itt érhetők el:

Kockázatcsökkentés: így minimalizálhatod a veszteséget, ha már játékba szállsz

Ne csak egy végkimenetelre építs: a kézilabdában nagy a kilengés, ezért sokszor biztonságosabb gólpiacban (összgól / csapatgól) vagy játékospiacban (pl. Imre góljai) gondolkodni.

Használd az élő fogadást: nem kötelező mindig a kezdés előtt megtenni a téteket. Ha az elején látszik, hogy gyors a tempó vagy kevés a védés, könnyebben meghatározható a meccs képe.

Cash Out: tekints rá úgy, mint menekülőútra. Ha a meccs képe nagyon nem az, amire számítottál, vagy jön egy rövid, rossz periódus, ezzel csökkentheted a veszteséget.

Fogadáskészítő: a Tippmixprón a kézi Eb-re is elérhető a fogadáskészítő, így akár a magyarok meccseire is összeállíthatod több tippből álló szelvényedet.

Oszd be a tétet: ugyanarra a meccsre érdemesebb lehet több kisebb tétet feltenni, mint egyetlen nagytétes fogadásra építeni. Például egy biztosabb tűnő gólpiac mellé tehetsz egy kisebb tétű, nagyobb kockázatú opciót is.

