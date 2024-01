Új játékost igazolt a Ferencváros EKL-ellenfele

Hamarosan ráadásul másik érkező is lehet.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Nelson Abbey már alá is írt.

A cikk lejjebb folytatódik

Fabrizio Romano értesülései szerint Nelson Abbey a Reading FC-ből, az Olympiacoshoz igazolt. Az új szerzemény már alá is írta szerződését, hamarosan pedig hivatalosan is bejelenti leigazolását a görög klub. A 20 éves hátvéd 23 mérkőzésen lépett pályára idén az angol harmadosztályban.



A transzferguru úgy tudja a görögök nem állnak le, hamarosan David Carmo is megérkezik Pireuszba a Portóból, akire opciós joga lesz az Olympiacosnak.