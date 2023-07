Új edzőt neveztek ki Kecskeméten a Konferencia-liga miatt - hivatalos!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Tapasztalt, rutinos szakemberrel bővül a KTE szakmai stábja, miután a pro licences végzettséggel rendelkező Lóczi István is csatlakozik a kecskemétiekhez - számolt be róla a klub hivatalos honlapja.

Szabó István vezetőedzőnek ugyanis nincsen Pro licences végzettsége, így az Európa Konferencia-liga mérkőzésein ő ilyen minőségben nem ülhet le a kispadra, ezért volt szükség erre a megoldásra.

"A célom az, hogy amiben csak lehet, erősítsem azt a kitűnő szakmai munkát, ami már évekkel korábban elindult Kecskeméten, és mára odáig jutott, hogy nemzetközi kupameccsre készülhet a klub. Nagyszerű eredményeket ért el ez a csapat, szeretném természetesen, ha továbbra is ezen az úton haladna a KTE. Személyes kötődésem is régóta megvan a klubhoz, hiszen egyrészt Péter fiam az utánpótlásban dolgozik jó ideje, másrészt nemcsak a mostani játékoskeretből, de a szakmai stábból is többen voltak korábban futballistáim. Nagyon régóta ismerem és tisztelem Szabó István munkásságát, illetve őt is személyesen, de Tóth Ákossal is volt szerencsém együtt dolgozni" – mondta Lóczi István a kecskemetite.hu-nak.

"Tisztában voltunk vele természetesen a szezon végén, hogy a nemzetközi szereplésnek vannak ránk nézve kötelezettségei, illetve rengeteg plusz munkával is jár, ennek jegyében szerettük volna a lehető legjobb döntést meghozni stábunk bővítésére. Olyan szakembert kerestünk, aki a már meglévő, stabil kohézióba tökéletesen illeszkedik és a feladatmegosztásból hatékonyan tudja kivenni a részét. Lóczi István jól ismeri klubunkat és annak működését, így biztos vagyok benne, hogy személyében egy kitűnő szakember érkezett Szabó István mellé" – tette hozzá Tóth Ákos, a KTE sportigazgatója.

A KTE ellenfele a Konferencia-liga második selejtezőkörében a lett Riga FC lesz. Az első mérkőzést csütörtökön 19 órás kezdettel rendezik a Széktói Stadionban.