Új dimenziók nyíltak a Vasas életében

A Vasas Kubala Akadémia által átfogó fejlesztés keretében újult meg a XIII. kerületi régi Csatorna-pálya, amelynek köszönhetően egy új helyszín bevonásával léphet szintet akadémista tehetségeink képzése – közölte a vasasfc.hu.

A Duna Arénával szemben található területen egy 109×68 méteres, szabványméretű élő füves pálya, valamint egy 80×48 méteres, háromnegyedes műfüves pálya épült világítással. A meglévő öltözőépületet teljeskörűen felújították, ennek keretében a négy játékosöltöző mellett – két vendég- és két hazai – edzői és játékvezetői öltöző, valamint raktár- és elsősegélyszobát is kialakítottak.

A pályák körül megtörtént a környezet és tereprendezés, a déli és a keleti telekhatárra pedig új kerítés épült. A füves pálya öntözése fúrt kútról működik, amely egy külön gépházban üzemel, a folytonos vízellátást pedig egy víztározó segíti. Felújításra kerültek továbbá a közművek és a csatornarendszer bővítése is megtörtént. A sporttelepen lévő veszélyes fákat kivágták, a bejárati kapuk is megújultak, a gyalogos és a teherforgalom pedig a Népfürdő és a Jakab József utca felől is biztosított.

Pénteken délután több mint 200-an vettek részt a sporttelep hivatalos megnyitó ünnepségén, amely a jövőben a Vasas-FCSM Sporttelep nevet viseli.

– Nyugodtan mondhatom, hogy ez az esemény nem egyszerűen az új edzőcentrumunk átadása, hanem egy igazi mérföldkő a Vasas Kubala Akadémia életétében. A létesítményhelyzet terén hosszú évek óta versenyhátrányban vagyunk, így nagyon komoly előrelépést jelent, hogy akadémistáink mostantól ezen az új helyszínen kizárólagosan használhatnak egy teljes méretű füves és egy háromnegyedes műfüves edzőpályát, az új öltözőépülettel és a hozzátartozó kiszolgáló-épületekkel együtt. A területet hosszú távú konstrukcióban béreljük, a fejlesztést pedig önállóan végeztük és vezényeltük le, melynek során minden elérhető támogatást igénybe vettünk. Köszönet illet mindenkit, aki támogatta a projektet, külön szeretném kiemelni ilyen téren a Dr. Tóth József polgármester úr által vezetett XIII. kerületi önkormányzatot. Azt kívánom akadémista fiataljainknak, hogy legalább olyan szeretettel és lelkesedéssel használják az új edzéshelyszínt, mint ahogyan épült – fogalmazott az ünnepségen Nagy Miklós, a Vasas Kubala Akadémia igazgatója.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.