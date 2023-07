Új csillag születőben? Magyar középpályást igazolt az RB Salzburg!

Máris megvan Szoboszlai utódja?

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az osztrák-magyar állampolgárságó Jánó Zétény a Red Bull Salzburgban folytatja pályafutását, miután az osztrák klub szerződtette a középpályást a második csapatának számító FC Lieferingtől.

Hol folytatja pályafutását Milos Kerkez? Marad az Alkmaarban (1.65), a Benficaba igazol (2.10) vagy a Milanhoz szerződik (3.50)? (x)

A Sopronban született, de 13 éves kora óta a Red Bull Salzburg akadémiáján pallérozódó Jánó az FC Lieferingben mutatott jó teljesítményének köszönhetően megkapja a lehetőséget az osztrák élvonalban is. Két magyar játékosnak a története lebeghet a szeme előtt, hiszen a mai nap folyamán Liverpoolba szerződő Szoboszlai Dominik és a jelenleg is az RB Leipzignél lévő Gulácsi Péter is hasonló ugródeszkának használta fel a Salzburgot.

"A 18 éves osztrák-magyar kettős állampolgár 2018 nyarán érkezett Salzburgba, és a Red Bull Akadémián minden korosztályt végigjárt, összesen két címet nyert.

Az osztrák U18-as válogatottban is játszó Jánó 13-szor lépett pályára az UEFA Ifjúsági Ligájában (két góllal és egy gólpasszal hozzájárulva csapata meneteléséhez), az FC Liefering színeiben pedig 36 alkalommal lépett pályára (négy gólt szerezve és kilenc gólpasszt kiosztva). A fiatal tehetség továbbra is kooperációs játékosként játszik majd."

-áll a klub közleményében.

Jánó 2027-ig szóló szerződést írt alá a Salzburggal.

A 2005-ös születésű Jánót a Guardian 60 legnagyobb tehetségét összegyűjtő cikkébe is beválasztotta. A játékosnak magyar és osztrák útlevele is van, de egyelőre Ausztriát képviseli utánpótlás-válogatott szinten.