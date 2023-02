Új csapatot talált az AS Roma elvágyódó sztárjátékosa

Nyitott az új lehetőségre, napokon belül hivatalos lehet a transzfer.

Miután a január 31-i piaczárásig nem született döntés az AS Roma elvágyódó klasszisával kapcsolatban, Nicoló Zaniolo már csak olyan helyen köthet ki, ahol még nyitva van a piac, ha nem szeretne az olasz klubnál kispadozni. Nemzetközi sajtóbeszámolók szerint a török éllovas Galatasaray készül szerződtetni.

Fabrizio Romano információi szerint a török listavezető Galatasaray 22 millió eurót ajánlott Zaniolóért az AS Romának, a játékos pedig nyitott a lehetőségre, a klubok már előrehaladott tárgyalásokat folytatnak egymással. Vélhetően sikerült tető alá hozni az üzletet az átigazolási időszak szerdai zárásáig.

Korábban a PL-ben a bennmaradásért harcoló Bournemouth tett egy 35 millió eurós ajánlatot érte, azonban a játékos nem szeretett volna odaigazolni. Zaniolo az AC Milanhoz szeretett volna szerződni, azonban a Rossoneri ilyen összeg nem engedhetett volna meg magának, így nem tett ajánlatot érte.

A 23 éves irányító nagyon fiatalon robbant be a 2018-2019-es szezonban a Romába és később az olasz válogatottba is, ám két súlyos térdsérülése után már képtelen volt kiegyensúlyozottan jól teljesíteni. Zaniolo szerezte az előző idényben az AS Roma győztes gólját a Feyenoord elleni Konferencia Liga-döntőben.

Zaniolo mostanáig 128 mérkőzés alatt 24 gólt szerzett a Giallorossi mezében.

