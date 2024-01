Új csapathoz szerződött a Ferencváros egykori támadója

Egy év után távozott előző állomáshelyéről.

Az MLS-ben szereplő Portland Timbers-től való távozása után a Ferencváros korábbi játékosa, Franck Boli a mexikói Atlético San Luís együttesében folytatja pályafutását.

A 29 éves elefántcsontparti támadó a 2019-es leigazolása és 2023 eleji távozása közt 126 tétmérkőzésen 42 gólt szerzett és 11 gólpasszt adott társainak a Ferencváros színeiben. Boli egymást követő két NB I-es idényben is tíz-tíz gólt szerzett, és különböző nemzetközi meccskeen is eredményes volt, a Fradi BL-meccsein is pályára lépett.

A rutinos támadó azelőtt Kínában és Norvégiában játszott.

Boli az elmúlt évet az MLS-ben szereplő Portland Timbersnél töltötte, amely színeiben 29 meccs alatt hétszer volt eredményes.

Mexikóban korábban még sosem játszott, mostantól az Atlético Madriddal együttműködő helyi csapatban próbálhat szerencsét.