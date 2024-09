Úgy tűnik végre vevőre talált az Everton

Komoly adóssága van a klubnak.

Az amerikai milliárdos, Dan Friedkin, aki egyben a Roma tulajdonosa is, közel áll ahhoz, hogy átvegye az Everton irányítását a többségi tulajdonos Farhad Moshiritól.



Moshiri, az Everton többségi tulajdonosa, az elmúlt években próbálta eladni részesedését a nehéz helyzetben lévő Premier League-csapatban. Az év elején Moshiri majdnem megállapodott a Miami központú 777 Partners céggel az eladásról, de az üzlet végül meghiúsult, lehetőséget adva más érdeklődőknek. A hírek szerint Friedkin, az AS Roma tulajdonosa, korábban exkluzív tárgyalásokat folytatott az Everton átvételéről, mielőtt júliusban bejelentette volna, hogy nem folytatja az ügyletet.

A Bloomberg News most arról számolt be, hogy Friedkin és Moshiri előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a klub részesedésének átvételéről, miután a Roma tulajdonosa meggondolta magát az ügylet kapcsán. Az Everton új tulajdonosának jelentős adósságot kell majd vállalnia, nagyjából 200 millió fontot (266 millió dollár/239 millió euró), amit a 777 Partners halmozott fel. Az The Athletic szerint az Everton jelenlegi adóssága közel 600 millió font (798 millió dollár). Emellett a klub már kapott egy 200 millió fontos kölcsönt a Friedkin-csoporttól; de az esetleges megállapodás részeként ez átváltható lehet tőkére is.