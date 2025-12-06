Úgy tűnik, távozik a Ferencváros támadója

Spanyol információk szerint végleg leigazolhatja a Ferencvárostól Kenan Kodrót a Zaragoza.

A korábbi bosnyák válogatott támadó 2024-ben 600 ezer euróért igazolt a fővárosba a Videotontól, azonban nem igazán találta a helyét az FTC-ben, 14 bajnokin mindössze 2 gólt jegyzett. Az előző idényt kölcsönben töltötte a Gaziantepnél Törökországban, ott 27 mérkőzésen szintén 2 gól volt a mérlege. Nyár végén az utolsó pillanatban került Zaragozába, ahol az utóbbi hetekben remek formát mutatott, esély mutatkozik arra is, hogy a spanyol gárda igényt tartson a csatárra, akinek a szerződése 2027-ben jár le a Ferencvárossal.

Az El Periódico c. spanyol lap kiemeli: a Fradi kész eladni Kenan Kodrót, így ha jövő júniusban Zaragoza véglegesíteni szeretné a bosnyák támadót, akkor a zöld-fehérek nem állnának az útjába. Ehhez azonban több feltételnek is teljesülnie kell: egyrészt hogy a Zaragoza maradjon a Segunda Divisiónban (azaz a spanyol másodosztályban), Kodro pedig hozza azt a formát, amit az elmúlt hetekben mutatott - írta a csakfoci.hu.

Az biztos, hogy Kodro szívesen maradna a spanyoloknál, hiszen ott született.