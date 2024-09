Úgy tűnik betelt a pohár, sajtóhírek szerint távozni akar a Manchester United játékosa

Korábbi klubja mellett a United volt edzője is kinézte magának.

A Manchester United szélsője, Antony állítólag kölcsönbe szeretne távozni a Vörös Ördögöktől, és Törökország felé veheti az irányt.

A The Sun szerint Antony - aki ebben a szezonban eddig mindössze egy percnyi játéklehetőséget kapott-, közölte a klubbal, hogy máshol szeretne futballozni ebben az idényben. A Vörös Ördögök szívesen megválnának tőle, ami pedig már felkeltette José Mourinho és csapata, a Fenerbahce érdeklődését. Korábbi klubja, Ajax, valamint szaúd-arábiai klubok radarján is szerepel a brazil.

Antonyt egy januári átigazolással is összefüggésbe hozták a Newcastle United csapatával, miközben továbbra is kérdéses a jövője az Old Traffordon. A brazil játékos eddig nem tudta beváltani a hozzá fűzött magas elvárásokat, és egyre kevesebb játéklehetőséghez jut, miután Alejandro Garnacho, Amad Diallo, Joshua Zirkzee és Marcus Rashford is előtte szerepel a rangsorban. Egy kölcsönszerződés lehetőséget adhatna Antony számára, hogy újraindítsa karrierjét egy nehéz manchesteri időszak után.