Úgy érzi jó döntést hozott a Mol Fehérvár koszovói játékosa

A molfehervarfc.hu készített interjút a klub új szerzeményével, Lirim Kastratival.

"Nagyon nehéz körülmélnyek között nőttem fel. Szerettem ugyan gyerekként focizni a barátokkal, de arra nem volt lehetőségem, hogy edzésre járjak" - mondta el gyerekkoráról a koszovói futballista. Hozzátette, állandóan a hétvégéket várta, hiszen akkor mehetett focizni, de azokat a délutánokat is próbálta hasznosan tölteni, amikor tehenekre kellett vigyáznia. "Nagyon sokat futottam azokon a dombos területeken, ahol az állatok legeltek. A futás volt az én napi edzésem."

A 23 esztendős támadó korábban az albán FK Shkendija-nál, a horvát Lokomotiva és Dinamo Zagrebnél és a lengyel Legia Varsónál is megfordult, idén nyáron pedig több komoly megkeresése is volt. "Valamennyi klub közül a Vidi volt számomra a legszimpatikusabb. Mielőtt elfogadtam az ajánlatát beszéltem Sallói István sportigazgatóval és Michael Boris vezetőedzővel is, és jól esett, hogy mindketten szerették volna, ha Székesfehérvárra igazolok." Hozzátette, már az első néhány nap után meggyőzödött arról, hogy jó döntést hozott, amikor a Vidi ajánlatát választotta, hiszen a körülmények szerinte kiválóak, a csapattársak pedig gyorsan befogadták, míg az edzések minősége és színvanala nemzetközi.

Lirim Kastrati arról is beszélt, hogy a legfontosabb célja jelenleg, minél jobb játékkal, gólokkal és gólpasszokkal segítse a Vidit. "Mint minden futballista, én is szeretnék egyszer az öt európai topliga valamelyikében szerepelni. Talán a Bundesliga és a La Liga áll hozzám a legközelebb, ez azonban odébb van még."

