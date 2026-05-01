UEFA-vizsgálat is indulhat Declan Rice ellen, miután az Arsenal játékosa a Bajnokok Ligája elődöntő első mérkőzését követően élesen bírálta a játékvezetői döntéseket, és felvetette, hogy a hazai szurkolók nyomása szerepet játszhatott egy vitatott VAR-ítéletben.
11-es! Aztán mégsem...
A történet egy 1–1-es döntetlennel zárult Atlético Madrid – Arsenal találkozón kezdődött, ahol a játékvezető előbb büntetőt ítélt egy Eberechi Eze elleni szabálytalanság után, majd a VAR-vizsgálatot követően visszavonta a döntést. A jelenet komoly vitát váltott ki, különösen az Arsenal oldalán.
Rice a mérkőzés után úgy fogalmazott, hogy szerinte „a szurkolók befolyásolták a döntést”, és ez vezethetett a tizenegyes elvételéhez. Nyilatkozata gyorsan UEFA-figyelmet kapott, mivel a szövetség érzékenyen kezeli az olyan kijelentéseket, amelyek megkérdőjelezik a játékvezetők pártatlanságát.
Rice nem hagyta szó nélkül
Az ügy előzménye, hogy több nemzetközi beszámoló is foglalkozott Rice kritikájával, amelyben a középpályás a Premier League és az európai kupák közti különbségekre is utalt, valamint a VAR-döntések következetlenségét emelte ki.
Az Express Sport cikke szerint az UEFA akár fegyelmi eljárást is indíthat, amennyiben a játékvezetői jelentésben szerepel, hogy Rice nyilatkozata alkalmas lehet a hivatalos személyek hitelességének megkérdőjelezésére.
Az ügyet tovább erősíti, hogy egy másik forrás szerint az UEFA már vizsgálja a játékos megszólalását, és azt is mérlegeli, hogy csorbíthatja-e a játékvezetők feddhetetlenségének megítélését.
Mindkét csapat bírálta a játékvezetőt
Nem ez volt azonban az egyetlen érdekes ítélet a mérkőzésen. Több vitatott VAR-által ellenőrzött döntés is született, amelyek komoly reakciókat váltottak ki mind az Arsenal, mind az Atlético Madrid oldalán.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!