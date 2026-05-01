UEFA-vizsgálat is indulhat Declan Rice ellen, miután az Arsenal játékosa a Bajnokok Ligája elődöntő első mérkőzését követően élesen bírálta a játékvezetői döntéseket, és felvetette, hogy a hazai szurkolók nyomása szerepet játszhatott egy vitatott VAR-ítéletben.

11-es! Aztán mégsem...

A történet egy 1–1-es döntetlennel zárult Atlético Madrid – Arsenal találkozón kezdődött, ahol a játékvezető előbb büntetőt ítélt egy Eberechi Eze elleni szabálytalanság után, majd a VAR-vizsgálatot követően visszavonta a döntést. A jelenet komoly vitát váltott ki, különösen az Arsenal oldalán.

Rice a mérkőzés után úgy fogalmazott, hogy szerinte „a szurkolók befolyásolták a döntést”, és ez vezethetett a tizenegyes elvételéhez. Nyilatkozata gyorsan UEFA-figyelmet kapott, mivel a szövetség érzékenyen kezeli az olyan kijelentéseket, amelyek megkérdőjelezik a játékvezetők pártatlanságát.

Rice nem hagyta szó nélkül

Az ügy előzménye, hogy több nemzetközi beszámoló is foglalkozott Rice kritikájával, amelyben a középpályás a Premier League és az európai kupák közti különbségekre is utalt, valamint a VAR-döntések következetlenségét emelte ki.

Az Express Sport cikke szerint az UEFA akár fegyelmi eljárást is indíthat, amennyiben a játékvezetői jelentésben szerepel, hogy Rice nyilatkozata alkalmas lehet a hivatalos személyek hitelességének megkérdőjelezésére.

Az ügyet tovább erősíti, hogy egy másik forrás szerint az UEFA már vizsgálja a játékos megszólalását, és azt is mérlegeli, hogy csorbíthatja-e a játékvezetők feddhetetlenségének megítélését.

Mindkét csapat bírálta a játékvezetőt

Nem ez volt azonban az egyetlen érdekes ítélet a mérkőzésen. Több vitatott VAR-által ellenőrzött döntés is született, amelyek komoly reakciókat váltottak ki mind az Arsenal, mind az Atlético Madrid oldalán.

