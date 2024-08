U21: Szélesi Zoltán keretet hirdetett, jön a spanyolok elleni Eb-selejtező

Nyolc légiós a névsorban!

Szélesi Zoltán, az U21-es válogatott szövetségi edzője kijelölte keretét a szeptember 5-ei, szlovákok elleni felkészülési mérkőzésre és az öt nappal később Kecskeméten megrendezésre kerülő, spanyolokkal szembeni Eb-selejtezőre.

Az mlsz.hu cikke szerint a keretben nyolc légiós kapott helyet, hárman közülük Dunaszerdahelyről érkeztek: Csinger Márk és Vitális Milán mellett Redzic Damir is tagja a csapatnak, míg Hegyi Krisztián immár a Motherwell játékosaként kapott meghívót, Lisztes Krisztián pedig a Frankfurt futballistájaként. Ismét tagja a keretnek Okeke Michael, aki egyike annak a hét 2004-es vagy 2005-ös születésű játékosnak, akik még a 2027-es U21-es Európa-bajnokság jövő ősszel kezdődő selejtezőiben is pályára léphetnek a korosztályos együttesben.

"Az U21-es kerethirdetések sajátossága, hogy sokszor le kell mondanunk a korosztály legjobbjairól, akik teljesítményük alapján már a felnőtt válogatottnál bizonyíthatnak. Örülök, hogy ezúttal is jó néhány fiatal labdarúgó megkapta a lehetőséget Marco Rossitól, a mi feladatunk az, hogy új játékosokat találjunk a helyükre, akik reményeim szerint élni tudnak majd az eséllyel. Vannak olyan labdarúgók is a korosztályban, akik korábban már felkeltették a szövetségi kapitány figyelmét, de jelenleg különböző okokból nem kapnak elegendő játéklehetőséget a klubjukban, számukra az U21-es válogatottság segítséget jelenthet abban, hogy több mérkőzés legyen a lábukban, és visszanyerjék a csúcsformájukat – mondta az mlsz.hu-nak Szélesi Zoltán, aki hozzátette, a két mérkőzés közül természetesen a spanyolok elleni Európa-bajnoki selejtező kap nagyobb figyelmet a felkészülés során, de a szlovákok ellen is fontos az eredmény, szeretnének ugyanis győzelemmel hangolni a kecskeméti összecsapásra.

"A budapesti mérkőzés egyben főpróbája is lesz a spanyolok elleni Eb-selejtezőnek, próbálunk minél több játékosnak lehetőséget adni, és a találkozó tapasztalatai alapján állhat majd össze a második meccs kezdőcsapata. Azt hiszem, a spanyol válogatottat senkinek sem kell bemutatni, korosztályos szinten is a világ legjobbjai között tartják számon, minden poszton nemzetközileg is kiemelkedő játékosai vannak. Ezen a meccsen kulcsfontosságú lesz a csapatvédekezés minősége, de abban bízom, hogy nem kizárólag a védekezésről szól majd számunkra a mérkőzés, meglesz bennünk a kellő kurázsi, és meg tudjuk nehezíteni az ellenfelünk dolgát" – tette hozzá a szövetségi edző.

Az U21-es válogatott kerete:

Kapusok:

Hegyi Krisztián (Motherwell FC)

Pécsi Ármin (Puskás Akadémia)

Dúzs Gellért (Bp. Honvéd)

Védők:

Baráth Péter (Raków)

Várkonyi Bence (ZTE)

Szabó Alex (Bp. Honvéd)

Alaxai Áron (Nyíregyháza)

Csinger Márk (DAC)

Debreceni Ákos (Kazincbarcika)

Középpályások:

Kerezsi Zalán (Bp. Honvéd)

Eördögh András (Tatabánya)

Horváth Artúr (MTK Budapest)

Michael Okeke (Manchester City)

Benczenleitner Barna (Bp. Honvéd)

Vajda Botond (DVSC)

Komáromi György (Puskás Akadémia)

Katona Bálint (Ferencváros)

Kosznovszky Márk (MTK Budapest)

Vitális Milán (DAC)

Támadók:

Vancsa Zalán (Lommel SK)

Gruber Zsombor (Ferencváros)

Molnár Rajmund (MTK Budapest)

Lisztes Krisztián (Eintacht Frankfurt)

Damir Redzic (DAC)

Dénes Csanád (ZTE FC)