U21: Keretet hirdetett Szélesi Zoltán

Ciprus és Görögország lesznek az ellenfelek.

A Szélesi Zoltán vezette U21-es válogatott megkezdi a felkészülését a jövő ősszel kezdődő Eb-selejtezőkre, immár a 2004-es és 2005-ös születésű játékosokkal a soraiban. Az első mérkőzéseket Ciprus és Görögország ellen játssza le a csapat november 14-én és 19-én.

U21-es válogatottunk októberben, a belgák elleni idegenbeli győzelemmel befejezte szereplését a 2025-ös korosztályos Európa-bajnokság selejtezőjében, egyúttal elbúcsúztatta a korosztályból kiöregedő 2002-es és 2003-as születésű labdarúgókat. Novemberben a 2004-es és a 2005-ös születésű játékosok veszik át tőlük a stafétát, az első összetartásukon máris két nemzetközi mérkőzés vár rájuk. November 14-én Cipruson lép pályára a válogatott a házigazdák ellen, november 19-én pedig a görögökkel játszik a csapat a görögországi Serresben.

A megújult keretben több olyan futballista is szerepel, aki már az előző hónapokban is U21-es válogatott volt, mások eddig csak kisebb korosztályokban játszottak a nemzeti csapatban, de vannak olyanok is az együttesben, akik korábban még nem ölthettek magukra válogatott szerelést.

– Az első edzőtábor elsődleges feladata, hogy letegyük azokat az alapokat az új korosztály számára, amelyekre a későbbiekben tovább építkezhetünk – mondta a novemberi feladatokról az mlsz.hu-nak Szélesi Zoltán. – Az első nemzetközi mérkőzésekig csupán néhány edzés áll rendelkezésre ahhoz, hogy beállítsuk az alaptaktikát, megismertessük a játékosokkal a válogatott stílusjegyeit, valamint megszerezzük az első benyomásokat a kerettagok karakteréről, személyiségéről. Bár a játékosok egy részét már ismerjük, hiszen többekkel az előző hónapokban is együtt dolgoztunk, fontos információ lesz a stáb számára, hogy miként tudnak együttműködni a keret régi és új tagjai, milyen a játékosok közti kémia, melyek a legerősebb posztkapcsolatok a pályán. Csapatot építeni nem lehet egyik napról a másikra, egy hosszabb folyamat első lépéseit tesszük meg, ugyanakkor szeretnénk, ha az előttünk álló két mérkőzésre már látható eredménye lenne a munkának. Van néhány labdarúgó, akire különböző okokból nem számíthatok az összetartáson, külön kiemelném közülük Gruber Zsombort, aki ezúttal az A-válogatotthoz kapott meghívót, és jó példa lehet a többiek számára, hogy kiemelkedő teljesítmény esetén már ebben a korban, 19-20 évesen is nyitva áll a felnőtt válogatott kapuja az U21-es futballisták előtt.

A keret tagjai november 10-én, vasárnap találkoznak Telkiben, kedden pedig elutaznak Ciprusra, ahonnan a november 14-i mérkőzés után három nappal repülnek tovább Görögországba, a második mérkőzésük helyszínére.

Az U21-es válogatott kerete:

Kapusok:

Dala Martin (Fehérvár FC)

Pécsi Ármin (Puskás Akadémia)

Tóth Balázs (Nyíregyháza)

Védők:

Demeter Milán (Kazincbarcika)

Dragóner Áron (Nafta)

Lányi Bence (Gyirmót)

Pekár István (Budapest Honvéd)

Szabó Tibor (Budapest Honvéd)

Yaakobishvili Antal (Girona)

Középpályások:

Bodnár Gergő (Vasas)

Csóka Dominik (Nafta)

Geiger Bálint (Újpest FC)

Kaján Norbert (Soroksár)

Merényi Ádám (Budafok)

Okeke Michael (Manchester City)

Szűcs Tamás (DVSC)

Tóth Rajmund (ETO FC)

Tóth Alex (Soroksár)

Vajda Botond (DVSC)

Támadók:

Dénes Csanád Vilmos (ZTE)

Klausz Milán (Nafta)

Molnár Ádin (MTK Budapest)

Vasvári Zoltán (Budafok)

Vancsa Zalán (Gent)



Forrás: MLSZ