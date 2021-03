U21: Gera Zoltán sajnálja az eredményt, de büszke a csapatra

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Nagyot küzdött, pontot mégsem szerzett a magyar U21-es válogatott Románia ellen. A 2-1-es vereséget követően a szövetségi edző és a játékosok is kiemelték, bosszantó gólt kaptak, de emberhátrányban, nagy nyomás alatt is harcoltak az egyenlítésért.

A csapatkapitány Bolla Bendegúz a lefújást követően elmondta, készültek rá, hogy ilyen intenzív mérkőzést fognak játszani.

„Tudtuk, hogy sok harc lesz, nagyon tüzes meccs volt ez. Tíz emberrel egy teljes második félidőt végigjátszani nagyon nehéz, de mégis megszereztük a vezetést. Aztán az utolsó pillanatokban szögletből egy elkerülhető gólt kaptunk. Nehéz most szavakat találnom, küzdöttünk emberhátrányban is, és azt gondolom, ha nincs a kiállítás, akkor egészen más eredmény született volna. De nincs olyan, hogy ha… Ebből is tanulnunk kell.”

A magyar gól szerzője, Csonka András úgy érezte, nagy nyomást helyezett csapatunkra a román válogatott, ami fokozódott a találata után.

„Úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy legalább egy pontot szerettünk volna elhozni. Küzdöttünk végig, de sajnos ez mégsem sikerült. Akkor tudnék örülni a gólomnak, ha nem kaptunk volna ki – fogalmazott a budafoki játékos.”

A szövetségi edző, Gera Zoltán kiemelte, büszke a játékosaira, hiszen nagyot küzdöttek emberhátrányban is.

„Bosszantó, hogy pontrúgásból gólt kaptunk, és nagyon sajnálom a csapatot, hogy a vezetés megszerzése után nem tudtunk legalább döntetlent elérni. Elmondtam viszont a játékosoknak is az öltözőben, hogy ma is bizonyították, ilyen fiatalon is jó teljesítményekre is képesek.”

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd kedvenceid, hanem fogadj is rájuk!

Az U21-es portugál–angol meccsre érdemes fogadni. A portugálok (2,70) és az angolok (2,60) sikere is jól fizet, de a döntetlen (3,40) még többet hozhat.