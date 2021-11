U18: Csodálatos góllal vertük Montenegrót

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A magyar U18-as válogatott tagjai utolsó összetartásukon vesznek részt ebben az évben, és ennek során öt nap alatt kétszer is megmérkőznek a montenegrói együttessel. A tegnapi első mérkőzés végül magabiztos magyar győzelmet hozott, már az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzés sorsát, azonban az adandó helyzetek közül csak egyet sikerült gólra váltani, méghozzá nem is akárhogyan: egy baloldali támadás végén Tóth Tamás Vid lőtt kapásból hatalmas gólt. A második félidő már kiegyenlítettebb játékot hozott, de gólt már nem, így 1-0-ra nyertük Montenegro ellen.

A mérkőzés után Orosz Gábor vezetőedző így értékelt az mlsz.hu-nak:

"Elégedett vagyok a mutatott teljesítménnyel, a játékosok mindent megtettek, hogy megvalósítsák, amit kértünk tőlük, elvi hibákat nem követtek el a mérkőzésen. Meg kellett harcolni a győzelemért, de erre is számítottunk, nemzetközi szinten nem lehet könnyű győzelmeket elérni. Továbbra is zajlik a kiválasztás, keressük a megfelelő játékosokat, és egy inkább körvonalazódik, hogy kik azok a labdarúgók, akikre hosszú távon is számíthatunk. Szeretnénk a következő mérkőzésre tovább javulni, hogy még gördülékenyebb, tudatosabb és pontosabb legyen a játékunk."

