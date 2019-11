U17-es válogatott: Ötgólos siker Szlovákia ellen

Férfi U17-es válogatottunk idei utolsó felkészülési mérkőzésén magabiztosan győzte le a szlovákokat Telkiben.

Férfi U17-es válogatottunk októberben Fehéroroszországban megnyerte Eb-selejtező csoportját, így biztosította helyét a tavaszi elitkörben (melynek sorsolását december 3-án tartják Nyonban). A jövő évi tétmeccsekre való felkészülés már a héten elkezdődött, Németh Antal szövetségi edző négynapos edzőtáborozásra hívta össze a keretet. A szerdai zárónapon egy nemzetközi mérkőzés is szerepelt a programban, a szlovák csapatot fogadtuk Telkiben, számolt be minderről az mlsz.hu.

A magyar válogatott végig irányítani tudta a játékot az első félidőben, hatékony volt a csapat védekezése, sok labdát szerzett az ellenfél térfelén, illetve a felezővonal környékén, és ezekből több veszélyes akciót is vezetett. A szlovákok az első félórában még bírták a nyomást, de a 35. percben megszereztük a vezetést: egy bal oldali akció végén Horváth Artúr kapta meg a labdát a jobbösszekötő helyén, a 16-oson belül, majd 8 méterről, higgadtan a jobb alsó sarokba helyezett (1-0). Három perccel később megdupláztuk az előnyünket: egy szöglet után elvesztettük ugyan a labdát, de még a kapu előterében vissza is szereztük, Helembai Márk pedig jobb oldalról, 7 méterről a kapus lába mellett lőtt a hálóba (2-0). A félidő legvégére is maradt egy magyar gól, ezúttal Kovács Mátyás volt eredményes egy bal oldali támadás végén (3-0).

A második félidő is magyar találattal kezdődött, egy jobb oldali szöglet után a szlovákok kapusa hibázott nagyot, kiejtette a kezéből a labdát, Puskás Zsombor élt a lehetőséggel és a hálóba passzolt (4-0). A második játékrészben is a magyar válogatott irányította a meccset, helyzeteink voltak az ötödik gólhoz, de azt csak a 78. percben sikerült megszereznünk: Szendrei Ákos kapott egy pontos indítást, lefutotta védőjét, majd a 16-oson belül kicselezte a kapust is, és higgadtan az üres kapu jobb oldalába gurított (5-0). A hajrában is szerezhettünk volna gólt, de a helyzeteink kimaradtak, így az eredmény nem változott, a magyar válogatott teljesen megérdemelten aratott nagy különbségű győzelmet utolsó idei mérkőzésén.

– A mai mérkőzésen zömében azok a játékosok kaptak lehetőséget, akik az Eb-selejtezőkön kevesebbet szerepeltek, ezen a találkozón ők is bizonyították, hogy lehet rájuk számítani. Örülünk a magabiztos győzelemnek, de ezen a mérkőzésen nem az eredmény volt a legfontosabb, már az elitkörre fókuszálva különböző játékelemek javítására helyeztük a hangsúlyt. Voltak még hibáink, látjuk, hogy a játék minden elemében szükségünk van a fejlődésre ahhoz, hogy a tavaszi tétmérkőzéseken esélyünk legyen egy szép eredmény elérésére – nyilatkozta a lefújás után Németh Antal szövetségi edző.

-Szlovákia 5-0 (3-0)

Magyarország: Kovács Marcell - Puskás Zsombor, Török Kevin (Juhász Bálint, 56.), Mayer János (Szujó Attila, 70.) - Varga Gergő (Benkő László, 46), Horváth Artúr, Kispál Tamás (Farkas Botond, 56.), Gazdag Vajk (Bartha Botond, 70.), Helembai Márk (Benczenleitner Barna, 56.) - Szendrei Ákos, Kovács Mátyás (Németh Dániel, 70.

Gólszerzők: Horváth Artúr, Helembai Márk, Kovács Mátyás, Puskás Zsombor, Szendrei Ákos

