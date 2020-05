Tuttosport: a Liverpool sem mondott még le Szoboszlairól

A Tuttosport szerint a Liverpool is konkurenciát jelenthet az AC Milannak, amely 20 milliós ajánlattal kereste meg a Red Bull Salzburgot.

Szinte követni is nehéz, hány klub érdeklődéséről számolt már be a nemzetközi sajtó, Olaszországból a és a Lazio, Németországból az és a Dortmund, Angliából az neve merült fel eddig Szoboszlaival kapcsolatban.



A sem új szereplő, a Tuttosport kedden megjelent információja szerint továbbra is versenyben van a nyolcszoros magyar válogatott középpályás aláírásáért, aki rövid időn belül a második salzburgi igazolás lehetne az Anfielden Takumi Minamino téli érkezését követően.



Szoboszlai a őszi csoportkörében mindkét Liverpool elleni mérkőzésen kezdőként lépett pályára, így testközelből ismerhetik Jürgen Kloppék.



Jelen állás szerint azonban a Milan tűnik a legaktívabb kérőnek, ráadásul Ralf Ragnickkal is tárgyalnak, a Red Bull-csoport sport és fejlesztési igazgatója egyszerre kaphatja meg a sportigazgatói és vezetőedzői posztot a klubnál, ami akár elősegítheti Szoboszlai érkezését, illetve befolyásolhatja a játékos döntését.



Esterházy Mátyás, Szoboszlai Dominik menedzsere januárban az M4 Sportnak úgy nyilatkozott, a középpályás a fejlődés szempontjából a legjobb helyen van Salzburgban, így nem sietnek sehova, ha pedig eljön az ideje, a továbblépés szempontjából a legelőnyösebb projektet választják majd.



Ausztriában péntektől kezdődhetnek a csapatszintű edzések, a futball várhatóan június elején indul újra, a Salzburg és a másodosztályú Ausztria Lustenau kupadöntőjével.

Forrás: m4sport.hu