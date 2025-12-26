FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-PSGAFP
C. Kovács Attila

Turpin választották a legjobb játékvezetőnek, magyar bíró is a legjobbak között!

Az IFFHS a francia Clément Turpint választotta az év legjobb játékvezetőjének. A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet ranglistáján a nagykárolyi születésű erdélyi bíró, Kovács István az előkelő negyedik helyen végzett. Mutatjuk a részleteket.

Az IFFHS rangsorának élére 65 ponttal került a 43 esztendős Turpin, aki 2019 óta minden alkalommal bejutott az első tízbe, korábbi legjobbja a 2023-as harmadik helyezés volt.

Idén ő bíráskodott az FC Barcelona-Internazionale találkozón, a Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén, illetve például az azeri Qarabag és a Ferencváros meccsén, a BL-selejtező negyedik fordulójának visszavágóján.

Mögötte másodikként holtversenyben a tavalyi győztes, szintén francia Francois Letexier, valamint az IFFHS-díj 2022-es és 2023-as nyertese, a lengyel Szymon Marciniak zárt egyaránt 55 ponttal.

A Nagykárolyban született, 41 éves Kovács István 54 ponttal végzett negyedikként a világ legjobb futballbírói között. Ő vezette idén a Bajnokok Ligája döntőjét a Paris Saint-Germain és az Internazionale között.

Forrás: MTI

