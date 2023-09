Túltolták az ünneplést a PSG játékosai, eltiltás lehet a vége

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Rangadóval záródott a francia élvonal 6. fordulója, a Paris Saint-Germain az Olympique Marseillet fogadta a Parc de Princes stadionban. Az első félidőben lesérült Kylian Mbappé, azonban a hazaiak így is könnyed, 4-0-ás győzelmet arattak riválisuk ellen. A mérkőzés után ünneplésbe is kezdtek a szurkolóikkal, de néhány felelőtlen játékos igen trágár kifejezésekkel illette a legyőzött csapatot.

Eufórikus hangulat uralkodott el a Parc de Princesben, miután a PSG legyőzte a Marseillet. A csapat tagjai kimentek a pálya szélére a szurkolókkal együtt ünnepelni, sőt egy megafon segítségével még a hangjukat is jobban hallatták. A nagy dalolászásban a fiatal Warren Zaire-Emery a megafonon énekelte az All together we sing című klasszikus számot, de négy párizsi játékos - Randal Kolo Muani , Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé és Layvin Kurzaw - ennek a trágárabb, a marsellieket szidó változatát kezdte el rigmusban énekelni.

„Marselliek, basszátok meg az anyátok!”

- hallható az internetre felkerült felvételeken is.

A Le Parisien információi szerint a liga fegyelmi bizottsága szerdai ülése előtt a képek és videók megtekintésével kezd. Amennyiben bebizonyosodnak az állítások, akkor közvetlenül szankciókat szabhatnak ki a megvádolt játékosokra, vagy további elemzési időt kérhetnek, és vizsgálat alá vonhatják az ügyet.

Került már hasonló ügybe egy korábbi Marseille játékos is. 2011-ben Taye Taiwót egy meccsre eltiltották a párizsiakat sértő szavai miatt. A nigériai légiós néhány nappal később bocsánatot kért, és a pillanat hevével magyarázta a trágárkodást.