Tulajdonképpen még idő előtt eldőlt, ki lesz a Puskás Akadémia ellenfele a Konferencialiga-selejtezőjének harmadik körében?!

Az örmények egy meccs alatt lerendezték a párharcukat?!

Az korábban eldőlt, hogy a Dnipro-1 kizárása miatt egyből a harmadik körben érezheti magát a Puskás Akadémia csapata a Konferencialigában. Sőt, az is kiderült, hogy moldovai (Zimbru Chisinau), vagy örmény (Ararat-Armenia) ellenfelük lesz, ám most akár a további részletekre is "fény derülhetett".

Csütörtök este rendezték a Konferencialiga-selejtezőjének második fordulójában a Zimbru Chisinau-Ararat-Armenia mérkőzést, melyet utóbbi nyert 3-0-ra. Ez pedig magyar szempontból azért fontos, mert a Puskás Akadémia soros ellenfele majd ebből a párharcból kerül ki. Az biztos, ha el még nem is dőlt a párharc, az örmények a háromgólos idegenbeli győzelmükkel nagy lépést tettek az Ekl-selejtező harmadik köre felé. Bár többször láttunk már csodát, azért a felcsútiak talán egy fokkal jobban készülhetnek az Araratra, mint a Zimbru Chisinau gárdájára.