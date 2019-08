Tuchel marasztalná, a szurkolók elüldöznék Neymart a PSG-től

Thomas Tuchel, a Paris Saint-Germain vezetőedzője sem tudja, hogy mit hoz a jövő a távozni kívánó Neymar számára, de reméli, hogy meg tudja győzni a brazil klasszist a maradásról.

Párizsban szinte az egész nyár Neymar körül forgott, és a hírek szerint a mellett a sem mondott le a megszerzéséről.

A brazil sztár nem volt ott a keretben első bajnokiján a Nimes ellen, de természetesen a mérkőzést megelőzően a csapat vezetőedzőjét is kifaggatták az újságírók a lehetséges fejleményekről.

- Nincsenek híreim Neymar jövőjével kapcsolatban. Jelenleg a mi játékosunk, és nagyon fontos számunkra. Ha elveszítjük őt, akkor talán aludni sem fogok tudni. Nagyon nehéz lenne megválni tőle, és egy olyan játékost találni, aki képes ugyanazt adni számunkra. Talán most az a legjobb hír, hogy nincs hír. Megpróbálom meggyőzni őt a maradásról, de ez az ő személyes döntése. Rajta és a klubbon múlik a dolog - mondta Tuchel a Canal Football Club nevű tévéműsorban.

Bár a csapat vezetőedzője reménykedik Neymar maradásában, a szurkolóknak már elege van a brazilból, és ennak hangot is adtak a Nimes elleni meccsen.

A lelátón több drapéria is megjelent, amely közül a leginkább szalonképes egyszerűen a PSG történetének legrosszabb játékosának titulálta Neymart, de akadt olyan is, amelyen egyszerűen a "Neymar takarodj!" felirat állt.

A cikk lejjebb folytatódik

Emellett természetesen a drukkerek végig válogatott szidalmakkal illették a Barcelonától rekordösszegért szerződtetett játékost, aki ezután talán tényleg jobban teszi, ha távozik.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

PSG fans tell Neymar exactly what Barca fans told him 2 years ago.. to basically piss off 😂 pic.twitter.com/0PLMn95Y2N