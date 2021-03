Tuchel: jövőre a bajnoki címért fogunk harcolni

Tuchel bízik benne, hogy csapata a következő szezonban méltó kihívója lehet a Manchester City-nek a Premier League elsőségért.

Pep Guardiola csapata sorozatban 21 tétmérkőzést nyert meg és szinte biztosan megnyerik az idei bajnokságot- az utóbbi négy szezonból, harmadjára. Miközben a Chelsea 2017 óta nem ünnepelhetett bajnoki címet, akkor Antonio Conte vezetésével lett első a klub.

Azóta három szezon alatt 30, 26 majd 33 pontos hátránnyal fejezték be a szezont az aktuáliis bajnok mögött. A Liverpool elleni, a negyedik helyért vívott kulcsfontosságú mérkőzés előtt arról kérdezték Thomas Tuchelt, hogy egy szezon elég lesz-e ahhoz, hogy ekkora hátrányt ledolgozzanak.

"A realitás azt mondatja velem, hogy az idei szezonban már nem tudunk faragni a hátrányunkból, de a következő szezonban meglesz a lehetőségünk és ambíciónk ahhoz, hogy megközelítsük őket. Amilyen gyorsan csak lehet, közelebb akarunk kerülni a legjobbakhoz. City is nehezen kezdte ezt az idényt, ám a riválisok nem tudták ezt kihasználni, végül simán bajnokok lesznek. Ez is azt mutatja, hogy nagyon rövid idő alatt fejlődött sokat a City és ekkora előnyre tett szert. Most a legjobb négy közé jutás a célunk, de biztos vagyok benne, hogy mi is tudunk ilyen ütemben fejlődni, mint a City és a következő szezonban már trófeákért fogunk küzdeni" - mondta a német szakember.

A Chelsea ma az Anflield Roadon lép pályára Liverpool ellen. Jelenleg Tuchel csapata az ötödik helyen áll a West Ham mögött, míg a címvédő csak a hatodik.