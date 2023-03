Tuchel ex-felesége elárulta miért menesztették a szakembert a Chelseatől

Egykori kedvese most mindent kitereget!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A 49 éves német Thomas Tuchelt szeptemberben a Chelsea tulajdonosa, Todd Boehly menesztette, helyére Graham Potter érkezett.

Szeptember elején hét mérkőzés után mindössze három győzelmet számlált Thomas Tuchel a Chelsea kispadján. Todd Bohley végül a német szakember menesztése mellett döntött.

Most a valódi okokat is nyilvánosságra hozta Tuchel ex-felesége, Sissi. A korábbi német sportújságírónő 13 évig boldogította a Chelsea korábbi vezetőedzőjét. Sissi mindenhova követte Tuchelt, így Dortmundba, Párizsba és még Londonba is egykori kedvesével utazott.

A német Bild most egy új részletet tárt fel a Stamford Bridgeről való távozásával kapcsolatban – egy müncheni kerületi bíróságon tartott meghallgatást követően, miután Tuchel elvált feleségétől, Sissitől. A német lap szerint az 51 éves Sissinek Angliából volt hívása, hogy miért menesztették valójában Tuchelt.

A német szakember kirúgása állítólag rejtélyes "pályán kívüli okok" indokolták, valamint az a tény, hogy a Chelsea játékosai elvesztették tiszteletüket vezetőedzőjük iránt.

A lap szeint Sissi egy e-mailben küldte el a lapnak Tuchel kirúgásának állítólagos okait. A Bild azt állítja, hogy a Chelsea volt menedzsere próbálja megakadályozni az információk elterjedését és azok nyilvánosságra hozatalát.

A Bild forrásai szerint egy zárt ajtók mögött tartott müncheni meghallgatáson is megerősítették, hogy azért nem hozhatóak nyilvánosságra az okok, mert az élet privát területét érintik, és az állítások valóságtartalma is megkérdőjelezhető. A jelentésben az is szerepel, hogy egyes részletekeket jogi okok miatt nem lehet közzétenni.

Thomas Tuchel azóta sem vállalt munkát, jelenleg a megfelelő csapat megkeresésére vár.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Chelsea-Everton bajnokin a hazaiak győzelme 1.49, a döntetlen 4.60, a vendégsiker 7.50-szörös szorzóval fogadható.(x)