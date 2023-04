Tuchel dühöngött és tört-zúzott a Bayern edzésén!

Elégedetlen volt a játékosok munkájával.

Továbbra is meglehetősen feszült a légkör a Bayern Münchennél. A bajorok lecsúsztak a második helyre a bajnoki tabellán, kiestek a Német Kupából és a Bajnokok Ligájából is, amióta Thomas Tuchel átvette a csapat irányítását, ráadásul az öltözőben is nagy a feszültség a játékosok között.

A bajorok vasárnap Dárdai Pál Hertha BSC-jét fogadják az Allianz Arénában, s ha az egykori magyar szövetségi kapitány borsot tör a müncheniek orra alá, azt nem teszik zsebre Lőw Zsolték.

A Bayern csütörtöki edzésén Tuchel is ingerültebb volt a kelleténél, lehetett is, hiszen Oliver Kahn vezérigazgató a pálya széléről, míg Hasan Salihamidzic sportigazgató két emelettel feljebb, egy ablak mögül nézte árgus szemekkel a tréninget.

A vezetőedző elégedetlen volt a játékosok edzésmunkájával, amelyet többször is meg kellett szakítania, hogy eligazítsa a futballistákat.

Tuchel a végén a frusztráltságot egy szlalomrúdon vezette le, amelyen előtte Lőw Zsolt támaszkodott, két mozdulattal kettétörte az eszközt térdén, majd feszült beszélgetést folytatott segítőivel.

