A mérkőzés napján Abramovicsot a brit kormány "Kremlbarátnak" minősítette, aki "évtizedek óta szoros kapcsolatban állt Vlagyimir Putyin hadúrral".

A szankciókat geopolitikai és gazdasági szempontból is alátámasztották, de sok Chelsea-zurkoló számára így is nehéz volt ezeket elfogadni. A drukkerek azonban erősen vitatják a brit kormány véleményét és a közösségi médiában támadták Abramovics kritikusait, illetve olyan szponzorokat, mint a Three, amely felfüggesztette az évi 40 millió fontos (52,5 millió dollár) üzletüket.

Abramovics 19 éves „uralkodása” a Chelsea tulajdonosaként többször is örömet szerzett a klub szurkolóinak – köztük két Bajnokok Ligája címet –, így ők arra törekszenek, hogy megvédjék ezt az örökséget. Nehéz elképzelni, hogy a következő tulajdonos olyan sikeres legyen, mint az orosz, pedig legalább 20 komoly pályázó jelent már meg a szankciók előtt.

Sok szurkolót elvakítanak a sikerek, de volt Chelsea Abramovics előtt és lesz Chelsea utána is, hiszen a klubnak kiváló férfi, női és akadémiai csapatai vannak. Saját nevelésű játékosaik, Mason Mount és Trevoh Chalobah is góllal járultak hozzá a Norwich elleni sikerhez.

"Természetesen nem volt könnyű" – nyilatkozta Mount a meccs után. „Látjuk, mi történik a színfalak mögött, és nehéz így összpontosítani. Úgy gondolom, zseniálisak voltunk, különösen, ha figyelembe vesszük azt, ami a pályán kívül történik.”

Thomas Tuchel menedzser továbbra is helyén kezeli az eszkalálódó válságot, amely példaként szolgálhat a rajongók számára. „Amíg lesz elég mezünk és buszunk, hogy el tudjunk utazni a meccsekre, ott leszünk, és versenyben maradunk” – mondta Tuchel a meccs után a BBC Five Live-nak.

„Úgy gondolom, hogy a ritmus, az izgalom, a játék iránti szeretet általában segít nekünk” – tette hozzá a meccs utáni sajtótájékoztatón.

„Minden elismerésem a csapatnak, amely nagyon jó arcát mutatta, büszkék lehetünk arra, hogy az adott körülmények között ilyen teljesítményt nyújtottak. Szóval, megyünk tovább.”

Az Abramovics utáni korszakban nem lesz ugyanaz a keret az átigazolásokra, a klubnak el kell kezdenie gondolkodnia egy új identitás felépítésén.