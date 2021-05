Tuchel a West Ham klasszisát akarja

Thomas Tuchel szeretné megszerezni Declan Rice-t a West Hamtől - a Telegraph jelentése szerint ezt már jelezte is a klubvezetésnek, azaz Marina Granovskaia sportigazgató-asszonynak.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A 22 éves védekező típusú játékos a Chelsea utánpótlásának tagjaként kezdte meg a pályafutását, de 2013 óta a kalapácsosokat erősíti - a csapat stabil tagjának és húzóemberének vallhatja magát.

Nem is lenne olcsó mulatság a megszerzése - kontraktusa 2024-ig szól és a klubnak opciója van egy évvel meghosszabbítani ezt. Tuchel szerencséjére a londoniaknak van most elég pénzük, akár 70 millió eurót is fizethetnek az ír felmenőkkel is rendelkező angol válogatott-játékosért.

Állítólag a Manchester United is jelezte már az érdeklődését iránta, de a Telegraph szerint Rice valószínűleg a nevelőegyesületében folytatná a legszívesebben a karrierjét.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Manchester City - Chelsea Bajnokok Ligája döntőjén 4.00-ás szorzót ér a Chelsea győzelem.