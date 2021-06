Kieran Trippier a Manchester Unitedhoz igazolna

Nyerj 35 millió forintot rossz tippekkel az Unibet Eb-játékán! Regisztrálj most!

Kieran Trippier annak ellenére, hogy idén bajnok lett az Atlético Madriddal, elvágyódik a spanyol fővárosból. A The Sun információi szerint az angol jobbhátvéd azt mondta válogatottbeli csapattársainak, hogy a Manchester Unitedhoz szeretne igazolni, és állítólag már el is kezdte keresni új otthonát az angol városban. Az utóbbi hetekben több hír is megjelent arról, hogy Solskjaer szívesen igazolna egy jobbhátvédet Aaron Wan-Bissaka mellé, hogy versenyt teremtsen a kezdőbe kerülésért. A Dailymail szerint a United kész ajánlatot tenni Trippier-ért, és úgy vélik, hogy akár 15 millió fontért is megszerezhetik az angol játékjogát.

A 30 éves játékos 2019 nyarán érkezett a Tottenhamből az Atléticohoz, azonban pályafutása nem kezdődött jól Spanyolországban, hiszen 10 hetes eltiltást kapott, amiért 7 pontban is megszegte a fogadás ellenes szabályzatot. Azonban Trippier összeszedte magát, és ebben a szezonban alapemberévé vált Diego Simeone csapatának, 28 bajnoki mérkőzésen játszott, és elvitathatatlan érdemei voltak abban, hogy a matracosok végül megnyerték a spanyol bajnokságot. A védőt még 2 éves szerződés köti a spanyol fővárosba.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Éredemes fogadn a magyar–ír meccsre, mert a hazai győzelem (2,45), a döntetlen (3,05) és a vendégsiker (3,25) is jól fizet.