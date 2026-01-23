Dennis Rodman lánya történelmet írt: Trinity Rodman lett a világ legjobban fizetett játékosa

A 23 éves Trinity Rodman sorsa hónapok óta lázban tartotta az európai topklubokat, köztük a Chelsea-t is, ám a Washington Spirit végül egy „visszautasíthatatlan” ajánlattal láncolta magához a csatárt. Az ügynöke, Mike Senkowski megerősítése szerint az új, hároméves megállapodás – amely bónuszokkal együtt évi 2 millió dollárt (kb. 720 millió forint) garantál – Rodmant a világ legjobban fizetett női labdarúgójává teszi.

A „Rodman-szabály” és a piaci robbanás

Rodman megtartása nem volt egyszerű menet a Washington számára. Az amerikai ligában (NWSL) érvényben lévő fizetési sapka ($3.5 millió csapatonként) komoly akadályt gördített a rekordalku elé. A liga vezetése azonban decemberben bevezette az úgynevezett "High Impact Player" (HIP) szabályt, amit a sajtóban már most csak „Rodman-szabályként” emlegetnek.

Ez az újítás lehetővé teszi, hogy a klubok bizonyos kritériumoknak megfelelő sztárjátékosaikra a fizetési sapkán felül további 1 millió dollárt költhessenek. Rodman, aki 2024-ben olimpiai aranyat nyert Párizsban és az NWSL egyik legpiacképesebb arca, minden szempontnak megfelelt.

"Ez egy monumentális pillanat, ami megváltoztatja a játékot. Szavakkal le sem tudom írni, mit érzek" – nyilatkozta Rodman a szerződés aláírása után.

Miért ér meg ennyit egy 23 éves játékos?

Bár az elmúlt években az FC Barcelona dominanciája és Aitana Bonmatí Aranylabdái (2023, 2024, 2025) határozták meg a közbeszédet, a Washington Spirit tulajdonosa, a milliárdos Michele Kang szerint Rodman egy „generációs tehetség”. 2021-es bemutatkozása óta ő lett a legfiatalabb játékos a ligában, aki elérte az 50 közvetlen gólhozzájárulást. Az amerikai válogatottban 47 fellépésén 11 gólt szerzett, a 2024-es olimpián pedig három góllal segítette aranyéremhez a csapatot.

Európa vs. Amerika: Harc a sztárokért

Rodman maradása hatalmas győzelem az NWSL számára. Az elmúlt időszakban több amerikai sztár, köztük Naomi Girma és Alyssa Thompson is a Chelsea-t választotta, Sam Coffey pedig a Manchester City-be igazolt. A feltörekvő angol (WSL) és a tőkeerős mexikói bajnokság mellett az amerikai ligának lépnie kellett, hogy megőrizze versenyképességét.

A Washington Spirit tulajdonosa, Michele Kang – aki a Lyon és a London City Lionesses tulajdonosa is – világossá tette: a női futball elitje már nem elégszik meg a szerényebb fizetésekkel. A 2028-ig szóló szerződés egyértelmű üzenet a világnak: a legjobbaknak jár a rekordösszegű elköteleződés.

Forrás: BBC