Trent Alexander-Arnold mostantól a Real Madrid első számú prioritása az új jobbhátvédet posztjára.

A Marca címlapja: „A Liverpool már tudja, hogy Trent Alexander-Arnold NEM fog hosszabbítani”.

Az angol válogatott játékost már egy ideje összefüggésbe hozták a Madriddal és a jövőjével kapcsolatos találgatások tovább fokozódnak, mivel a szezon végén lejár a Liverpoollal kötött szerződése.

A Liverpool reméli, hogy sikerül meggyőzni a 26 éves játékost a hosszabbításról, de erős konkurenciával kell szembenézniük, mivel a The Athletic értesülései szerint ő a madridiak első számú célpontja és ezt most a Marca címlapja is megerősíti.

Alexander-Arnold azonban jelenleg nem az egyetlen opció a Real listáján, mivel a jelentés hozzáteszi, hogy a Tottenham játékosa, Pedro Porro, a Bayer Leverkusen sztárja, Jeremie Frimpong és a Sevilla hátvédje, Juanlu is szóba került.