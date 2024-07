Trent Alexander-Arnold Messiről: „A legjobb játékos, aki valaha játszott.”

Az angol The Mirror-nak adott interjújában a Liverpool védője szerint Lionel Messi minden idők legjobb labdarúgója.

„Számomra Messi az. A legjobb játékos, aki ellen játszottam. A legjobb játékos, aki valaha játszott. Nem tudom elképzelni, hogy bárki is jobb lenne. Az agyam egyszerűen nem fogja fel és esélytelen, hogy bárki is jobb legyen” - felelte a The Mirror azon kérdésére Trent Alexander-Arnold, ki minden idők legjobb labdarúgója.

„Lionel Messi a legnagyobb labdarúgó, aki játszotta ezt a játékot. Teljesen más érzés ellene játszani, mint amit bárki más ellen éreztem. Mindig teljes készültségben kell lenned, amikor a labda a közelében van. Azt hiszem, nagyon ritka, ha egy játékos ilyen érzéseket vált ki más labdarúgókból, szóval ez az oka, hogy őt mondom. Azt hiszem, hogy a mérkőzések rengeteg aspektusában valószínűleg ő a legjobb minden pillanatban. Ő bármit képes megcsinálni, amit akar a pályán, szóval ez az oka, hogy ő a legjobb” – fogalmazott, majd kifejtette, hogy miért imád Mohamed Szalah-val együtt edzeni.

A teljes interjú megtekinthető az alábbi linken: