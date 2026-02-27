Goal.com
Bózsik Tamás

Ez szükséges ahhoz, hogy Trent Alexander-Arnold visszatérjen Liverpoolba

Hamarosan megtörténhet az újabb nagy visszatérés.

Péntek 12 órakor tartják a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének sorsolását, amely akár azt is eredményezheti, hogy Trent Alexander-Arnold visszatér korábbi sikerei színhelyére, az Anfieldre - írja a Liverpool Echo

Az ugyan már korábban eldőlt, hogy a legjobb nyolcban végző Liverpool vagy az Atletico Madriddal, vagy a Galatasarayjal mérkőzik majd meg a negyeddöntőbe jutásért, a sorsoláson viszont az is kiderül, hogy milyen ágak vezetnek majd a budapesti döntőig. 

Azzal pedig, hogy a Trent Alexander-Arnoldot foglalkoztató Rel Madrid is bejutott a legjobb 16 közé, megvan rá az esély, hogy a sorozat későbbi köreiben találkozhatnak egymással a Vörösök és a Királyiak. 

Kérdés azonban, hogy milyen fogadtatásban részesülne az angol jobbhátvéd, tekintve, hogy mekkora felháborodást váltott ki a liverpooli szurkolók körében az, hogy Alexander-Arnold már hónapokkal a Madridba igazolása előtt elkezdett spanyolul tanulni. 

Nem ez lenne egyébként az első találkozása a két csapatnak az idei szezonban, hiszen a BL alapszakaszában már találkozott egymással a két fél: akkor 1-0-ra a Liverpool diadalmaskodott hazai pályán. Azon a találkozón Szoboszlai Dominik kezdőként, míg Kerkez Milos, illetve Alexander-Arnold csereként beszállva jutott szóhoz. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

