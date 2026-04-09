Az Arsenal ugyanis fontolóra vette, hogy megválik Martinellitől a nyári átigazolási időszakban - írta meg a Football Insider. Erre az ért is lenne szüksége, mert az érte kapott átigazolási összegből egy új balszélsőt tudna igazolni az angol listavezető. 2025 nyarán heves költekezésbe fogott az Arsenal, ennélfogva nem igazolhat nagy összegekért önerőből, nehogy szembemenjen a Premier League pénzügyi szabályaival.

A portál azonban arra is rávilágít, hogy a 22-szeres brazil válogatott játékos nem szándékozik távozni az észak-londoniaktól, és szeretné visszaszerezni a helyét a a csapatban.

Csakhogy hamarosan válaszút elé érkeznek a felek: Martinelli szerződése 2027-ben lejár, így idővel eldől, hogy mi lesz a 2019-ben szerződtetett játékos sorsa.

Nem igazán szerepel Mikel Arteta vezetőedző elképzeléseiben a brazil Ituano nevelése, hiszen mindössze kilenc alkalommal nevezte a kezdőcsapatba a Premier League idei szezonjában.

