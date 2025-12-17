Továbbra is sok a kérdőjel Kerkez Milos körül Liverpoolban, így hosszabbíthat posztriválisával a csapat

Sajtóértesülések szerint a Liverpool új stratégiát dolgozott ki Andy Robertson jövőjével kapcsolatban, miután a skót válogatott balhátvéd a nyáron közel állt a távozáshoz.

Robertson több mint nyolc idény óta meghatározó játékosa a Vörösöknek: eddig 346 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben minden sorozatot figyelembe véve. A Premier League-címvédőjénél betöltött szerepe azonban a 2024/25-ös szezonban megingott.

A skót hátvéd számára szokatlanul gyengébb évet futott, és Arne Slot csapatában sokak szerint ő volt a védelem egyik legsebezhetőbb pontja. Ez arra ösztönözte a klubvezetést, hogy hosszú távú megoldást keressen a posztjára: a nyáron mintegy 40 millió fontot fizettek az AFC Bournemouth játékosáért, Kerkez Milosért.

Robertson iránt eközben komoly érdeklődést mutatott az Atlético Madrid is, ám az átigazolás végül nem valósult meg. A 31 éves játékos maradt Liverpoolban, az idényt pedig Kerkez mögött, második számú opcióként kezdte.

Azonban Kerkez teljesítményét több kritika érte, különösen védekezésben mutatott megmozdulásai miatt. Ennek következtében Robertson újra lehetőséget kapott, a jelek szerint pedig nyitott arra, hogy maradjon a vörösöknél, 2026 nyara után is.

A legfrissebb hírek szerint a felek már meg is kezdték a tárgyalásokat, hamarosan így pont kerülhet az ügy végére.

