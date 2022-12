Továbbra is otthon játszhat a Mol Fehérvár

A klub kifizeti a rezsiszámlákat, így továbbra is használhatja a MOL Aréna Sóstót.

Hivatalos Facebook-oldalán jelentette be a Mol Fehérvár, hogy a téli hónapokban is a MOL Aréna Sóstóban játszhatja mérkőzéseit, miután sikerült megállapodnia a klubnak és a város vezetésének. „Korrekt megállapodás született a Vidivel a stadion használatáról. Tekintettel a brutális rezsiköltségekre, a bérleti díjon túl a rezsiköltségek növekményeit is kifizeti a klub az általa használt területre és a mérkőzésnapokra vonatkozóan" – idézi Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármesterének írását a klub.

Még november elején derült ki, hogy a székesfehérvári önkormányzat nem tudja, és nem is akarja kifizetni a MOL Aréna Sóstó rezsiszámláját, így az eredeti tervek szerint a Mol Fehérvár kiköltözött volna otthonából.

