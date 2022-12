Továbbra is kérdéses a brazilok legnagyobb sztárjának vb-szereplése

Egyelőre tudják, hogy mikor térhet vissza.

A brazil válogatott csoportelsőként jutott tovább a világbajnokságon, de a legutóbbi két mérkőzést Neymar bokasérülése miatt kihagyni kényszerült. A Paris Saint-Germain klasszisa azóta lázas betegséggel is küzdött, de a legutóbbi mérkőzésen legalább már személyesen jelen tudott lenni, ám a sérülése továbbra sem jött helyre.

A brazil válogatott hétfőn lép pályára a nyolcaddöntőben Dél-Korea ellen, de Neymar játéka továbbra sem tűnik valószínűnek, mivel azóta sem edzhetett együtt a csapattársaival.

"Neymar és Alex Sandro esetében meglátjuk, hogy az idő a mi oldalunkra áll-e. Még mindig van esély a játékukra. A labdás edzéseket csak szombaton kezdhetik el, meglátjuk, milyen állapotban lesznek" - szögezte le Rodrigo Lasmar csapatorvos.

Danilónak viszont jó esélye van a visszatérésre, aki Neymarhoz hasonlóan a szerbek ellen dőlt ki a boka sérüléssel.

"Danilo állapota komolyan javult. Ő már labdás edzéseket is végezhetett, és be is kapcsolódhat a csapat munkájába. Ha minden jól megy, ő már pályára léphet a következő mérkőzésen" - árulta el Lasmar.

Ugyanakkor az utolsó csoportmérkőzésen is történtek sérülések, Alex Tellest és Gabriel Jesust is térdproblémák miatt kellett lecserélniük.

