Továbbra is Gulácsi Péter a Leipzig csapatkapitánya

Willi Orbán pedig a helyettese.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az RB Leipzig pénteken bejelentette, hogy a következő szezonban is Gulácsi Péter lesz a gárda csapatkapitánya.

A magyar válogatott hálóőr két helyettese továbbra is Willi Orbán és Kevin Kampl lesznek.

A decemberben kinevezett Domenico Tedesco vezetőedző erősítette meg a futballisták posztjait, a csapatnál ugyanis nem akartak szavazást tartani, hogy ne legyen semmilyen feszültség a csapategységben.

A játékostanácsban az említett három labdarúgón kívül bennmaradt Yussuf Poulsen, Emil Forsberg és Marcel Halstenberg is, valamint bekerült a sztárklubok által ostromolt Christopher Nkunku is, akit minden bizonnyal ezzel is a maradásra ösztönöznének.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Stuttgart-Leipzig bajnokin a hazai győzelem 4.00, a döntetlen 3.85, a vendég siker 1.85-szörös pénzt fizet. (x)