Továbbra is az élen a Real Sociedad

Újabb győzelmet aratott a Real Sociedad csapata, amellyel továbbra vezeti a spanyol bajnokságot a kettő mérkőzéssel kevesebbet játszó Atlético Madrid előtt a La Liga 10. fordulóját követően.

A találkozó egyetlen gólja a 66. percben esett: egy jobb oldali beadásra Alexander Isak érkezett fejjel. 0–1

A kapott találat ellenére nem tudtak veszélyeztetni a hazaiak, csupán egyszer szánták rá magukat a lövésre, de az a próbálkozásuk is célt tévesztett.

Az egygólos győzelem ellenére magabiztosnak tekinthető a Sociedad sikere, három ponttal vezeti a spanyol bajnokságot az Atlético Madrid előtt.

