Továbbra is a levegőben lóg a Bilbao üdvöskéjének jövője

Nyáron jár le a szerződése.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Egyelőre nem haladnak a tárgyalások.

A cikk lejjebb folytatódik

Hiába optimista a Bilbao vezetősége Nico Williams ügyében, nem haladnak a felek a tárgyalásokkal. A spanyol válogatott szerződése 2024 nyarán jár le, de egyre inkább úgy tűnik, a kérőknek lehet esélye elcsábítani a játékost. Ő maga és a menedzsere is nyilatkozott ezügyben.



"Az, hogy olyan klubok, mint a Barca, a Real és angol csapatok érdeklődnek irántam, az egyrészt megtisztelő, másrészt jól csinálom a dolgom. Én tudom, hogy mit akarok. Az ügynököm és én is ezen dolgozunk most, igyekszünk minél hamarabb lezárni a dolgot" - mondta a játékos.

"A Bilbao tudja, hogy Nico mit szeretne már jó ideje, de hivatalos ajánlatot nem kaptunk. Mi továbbra is várunk" - mondta a menedzser.