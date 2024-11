Tovább terjeszkedik a Red Bull, újabb klubot vásároltak

Japán harmadosztályú klubot vásárolt a Red Bull, már a logót is lecserélték.

A japán harmadik vonalban szereplő Omija Ardidzsa augusztusban került a Red Bull család kötelékébe, szerdán a klub új, RB Leipzig logójára hajazó címerét is bemutatták már.

Az együttes idén már biztos bajnok, így jövőre a másodosztályban szerepelhetnek majd RB Omija Ardidzsa néven.

Januártól a Red Bull globális labdarúgásért felelős vezetője lesz Jürgen Klopp, akinek könnyen lehet, hogy a japán gárdán túl további, a Red Bullhoz újonnan csatlakozó csapatokra is figyelnie kell majd.

Közel állnak a megállapodáshoz a francia másodosztályt vezető Paris FC-vel, de különböző hírek szerint érdeklődést mutatnak a horvát NK Osijek, a lengyel Cracovia iránt is, de magyar csapatok nevét is lehetett már hallani a terjeszkedés kapcsán.

Jelenleg is számos klub tartozik a Red Bull családhoz szerte a világban. Ausztriában a Red Bull Salzburg és a Liefering, Németországban az RB Leipzig, az USA-ban a New York Red Bulls, Brazíliában az élvonalbeli Red Bull Bragantino és második csapata, de főszponzorként az angol Leeds United gárdájánál is jelen van.